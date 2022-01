Genoa, Caicedo all'Inter che si accolla l'ingaggio

di Matteo Angeli

L'attaccante, una delle più grandi delusioni rossoblù, è stato ceduto con la formula del prestito secco fino al termine della stagione

Caicedo lascia il Genoa. Chiusa la trattiva con l'Inter. Caicedo si trasferisce con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Il club nerazzurro pagherà l'ingaggio di 800 mila euro del calciatore fino al 30 giugno.

L’allievo sta per tornare dal maestro. Un cerchio che si chiude, per Felipe Caicedo e per Simone Inzaghi, ma anche per l’Inter, “costretta” a cercare sul mercato un’occasione per tamponare all’assenza forzata di Correa per le prime uscite di febbraio.

Caicedo è pronto all’ennesima squadra della sua carriera che lo ha visto indossare le maglie di: Basilea, Manchester City, Sporting Lisbona, Malaga, Levante, Lokomotiv Mosca, Al-Jazira, Espanyol, Lazio e appunto Genoa

Per il Genoa Caicedo è stata una delusione enorme. Con un ingaggio folle, soprattutto considerato età e carriera, l'attaccante è sembrato sempre indolente e mai partecipe della causa. Spors è riuscito a levarsi l'ingaggio con la speranza che in questi mesi il suo valore di mercato si alzi.