Genoa, dibattito sulle dichiarazioni di Vieira: ecco le opinioni dei nostri talent

"Sarà una salvezza ancora più difficile dell'anno scorso, ci sono squadre che hanno fatto un mercato importante e sono più forti della stagione passata. Noi dobbiamo essere pronti a competere con loro. E' vero che abbiamo perso giocatori con esperienza e siamo andati su diversi profili, però credo che siamo competitivi, allora abbiamo fiducia e dobbiamo andare avanti. Noi siamo qui per aiutare i giovani a crescere, il nuovo progetto della società lo conoscono tutti, ci vuole un po' di tranquillità e di pazienza per lavorare. Abbiamo visto Ekhator, ci sono Venturino e Fini a cui dobbiamo creare lo spazio per farli crescere anche sbagliare standogli vicino".

Lo ha detto Patrick Vieira, allenatore del Genoa, al Festival dello Sport di Trento. Le dichiarazioni del tecnico rossoblù sono state commentate al Derby del Lunedì, in onda su Telenord, dagli opinionisti Roberto Pruzzo, Massimiliano Lussana, Gessi Adamoli, Stefano Eranio e Franco Ordine.

