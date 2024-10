Genoa, da Badelj a Messias parte l’operazione recupero in vista della Lazio

Il punto batticuore col Bologna ha dato morale, ma anche in ordine di classifica e’ stato un passo avanti per i rossoblu. Hanno perso Empoli (sebbene i toscani siano per ora fuori dalla mischia), Venezia, Lecce e c’è attesa per il match tra Verona e Monza. Inoltre la squadra di Gilardino ha tenuto il passo di Como e Parma che hanno chiuso in parità. Il balzo più importante l’ha compiuto il Cagliari che ha rimontato il Torino e conquistato tre punti. Ma in generale Pinamonti e compagni in un momento difficile per le tante assenze e con un calendario tremendo sono nel mucchio sgomitando con le concorrenti.

Ma ora c’è da lavorare sull’operazione recupero dei giocatori ancora ai box. Intanto in difesa Gila sta raschiando il fondo del barile con De Winter ancora fermo e Bani che non è certo che possa rientrare per la partita con la Lazio di domenica prossima. In retroguardia c’è allerta perché Marcandalli non ha convinto ma Vasquez come al solito ha reso molto mentre Vogliacco, rimasto a sorpresa in panchina, scalpita per giocare. Pare invece più possibile il ritorno di Badelj e si proverà a vedere se Messias risponderà presente. In più Gaston Pereiro avrà una settimana per lavorare con i compagni e magari poter essere in condizione di fare se necessario una mezz’ora.

Ma ci sono anche Masini ed Ekhator che hanno fatto bene nel finale coraggioso col Bologna. Inoltre ci si aspetta una crescita di Miretti che fin qui non ha trovato il passo giusto. Nella Lazio mancherà lo squalificato Romagnoli, ma resta una formazione molto competitiva. Intanto non trovano conferme come previsto le voci su un presunto interessamento di James Pallotta per il club rossoblu.