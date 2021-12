Genoa, compleanno amaro per Rovella: gli auguri social del club per i suoi 20 anni

di Maria Grazia Barile

"Happy birthday, ti aspettiamo presto in campo!". Il post rossoblù riceve decine di commenti e messaggi di incoraggiamento per il centrocampista costretto a fermarsi oltre un mese

La brutta notizia è arrivata proprio alla vigilia del suo compleanno, a due giorni dalla sfida di Torino con la Juventus che lo ha già acquistato ma lasciato in prestito al Genoa. Non è un momento fortunato per Rovella costretto a fermarsi più di un mese per una lesione muscolare alla coscia destra, e nemmeno per Shevchenko che perde una pedina importante del suo scacchiere. I tempi di recupero dall'infortunio saranno piuttosto lunghi e potrebbe mancare per 6 o 7 giornate.

Rovella festeggia oggi il suo 20mo compleanno, il club rossoblù posta un augurio sui social: "Ti aspettiamo presto in campo". I commenti e gli incoraggiamenti dei compagni e dei tifosi non si fanno attendere.