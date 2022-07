Genoa, Coda già al lavoro a Pegli: prime battute con Blessin

di Redazione

Dopo il bagno di folla di ieri al Porto Antico, si è unito ai nuovi compagni che hanno iniziato già i primi allenamenti.

Massimo Coda, l'ultimo giocatore arrivato in casa Genoa, si è subito messo al lavoro. Ad attenderlo il tecnico Blessin con il quale ha subito scambiato le prime battute.

L'attaccante dopo il bagno di folla di ieri al Porto Antico, si è unito ai molti dei nuovi compagni che hanno iniziato già i primi allenamenti.

Giorno dopo giorno arriveranno tutti per iniziare i primi test fisici e atletici prima della partenza per il ritiro in Austria nella località di Bad Haring in Tirolo.

La partenza con volo charter per Innsbruck è prevista lunedì 18 luglio, mentre il ritorno alla base è fissato per giovedì 28.