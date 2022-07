Genoa, ufficiale: Gilardino è il nuovo allenatore della Primavera

di Matteo Angeli

"Sono felice e carico per questa nuova sfida". Aveva indossato la maglia del Grifone tra il gennaio 2012 e il giugno 2014

Alberto Gilardino è ufficialmente il nuovo allenatore della Primavera del Genoa. "Sono felice e carico per questa nuova sfida" ha scritto sul suo profilo social.

Gilardino dopo aver smesso da calciatore ha iniziato la sua seconda vita nel calcio tra Serie C e D, sedendosi sulle panchine di Rezzato, Pro Vercelli e Siena.

Un ritorno in rossoblù considerato che aveva indossato la maglia del Grifone tra il gennaio 2012 e il giugno 2014, con in mezzo la parentesi al Bologna. In rossoblù ha collezionato 19 reti in 44 gare.

"Bentornato in casa rossoblù" scrive il club sui propri profili social.