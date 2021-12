Genoa, Blazquez: "Mercato? Abbiamo le idee chiare per trovare i giocatori giusti per i ruoli che ci servono"

di Marco Innocenti

Così il manager del 777 Partners poco prima del calcio d'inizio della sfida di Coppa Italia contro la Salernitana: "Sheva? Piena fiducia in lui e in Johannes Spors"

"Un momento difficile ma ne usciremo lavorando tutti insieme". Così Andres Blazquez ai microfoni di Italia Uno poco prima del calcio d'inizio della sfida di Coppa Italia fra Genoa e Salernitana. "Sono solo pochi mesi che siamo qui - ha aggiunto Blazquez - e andremo avanti tutti uniti. Però non siamo preoccupati. Shevchenko? In lui abbiamo piena fiducia, senza nessun dubbio. Siamo contenti del suo operato e con lui e Spors ce la faremo di sicuro".

Una situazione difficile, quella del Genoa, anche a causa dei tanti infortuni collezionati in quest'ultimo periodo. "I tanti infortunati ovviamente non ce li aspettavamo - ha commentato Blazquez - ma torneranno presto. Poi nel mercato di gennaio vogliamo lavorare bene per fare una buona seconda parte di stagione. Nel mercato abbiamo diverse priorità e abbiamo le idee chiare. Siamo convinti di trovare i giocatori giusti per i ruoli nei quali abbiamo bisogno