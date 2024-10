Genoa, Blazquez incontra i tifosi dell'Acg: "A gennaio tre nuovi acquisti. Cerchiamo nuovi investitori, siamo aperti alla vendita del club"

Collegato da remoto dal ritiro di Veronello, il CEO del Genoa Andres Blazquez ha incontrato ieri sera gli esponenti dei club genoani affiliati all'Acg (Associazione Club Genoani) - in un lungo confronto conclusosi a mezzanotte.

Tanti i temi messi sul tavolo dai tifosi, in primis futuro della società, mosse di mercato per rimediare alla complicata situazione attuale e chiarezza sul ruolo dei 777 Partners e di A-Cap.

Società - L'a.d. rossoblu' ribadisce che "il Genoa appartiene ai 777 Partners, ci fosse stato un cambio avrei dovuto comunicarlo, in questo momento non c'è stato. Io sono un manager messo assieme a Zangrillo eletto dai 777, io non rappresento la proprietà, sono solo un manager. A-Cap è un creditore e gestisce dei miliardi di un'altra azienda di New York, avevano problemi molto seri ed han iniziato a finanziare il portafoglio dei 777 compreso il Genoa mettendo circa 20 milioni dalla scorsa primavera. Il Genoa deve ringraziare che i 777 han messo 130 milioni: oggi c'è un Genoa migliore di come lo abbiamo trovato”

FUTURO - "777 Partners sta vivendo un momento difficile, è noto a tutti. A-Cap è il principale finanziatore ed ha assicurato che continuerà a investire, ma c'è l'idea che a breve-medio termine possano aggiungersi altri finanziatori: ma c'è anche la possibilità di un acquisto totale" - che tradotto vorrebbe dire che il Genoa attualmente è in vendita.

"Abbiamo avuto qualche contatto ma per ora nulla di concreto" - aggiunge Blazquez - "ma il Genoa ora è un club appettibile. Il gruppo non esiste più, il Red Star sta per essere ceduto mentre lo Standard Liegi nominerà un nuovo cda con l'ingresso di rappresentanti di A-Cap."

MERCATO - "In estate avevamo spiegato agli azionisti che non si puo' comprare solo dopo aver venduto. Avevamo cinque obiettivi per rinforzare la rosa e ne abbiamo presi solo due. Stiamo cercando un sostituto di Malinovskyi oltre a due giocatori in attacco perché mancano i gol”.

STADIO - Fra i club c'è chi si è lamentato della società messa in piedi insieme alla Sampdoria per la ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris. Blazquez risponde che "se non lo facevamo insieme, il Comune non avrebbe permesso di proseguire l'iter"

AFFARE GUDMUNDSSON - "Non ho mai detto che abbiamo offerto un aumento al giocatore pari a quello della Fiorentina che ha offerto 3.1 milioni netti. Noi abbiamo offerto 1.4 milioni netti. Lui voleva andare via dal Genoa."

AFFARE CODA - “L'anno scorso nessuna squadra è venuta a prendere Coda fino quando non è arrivata la Cremonese all'ultimo, quindi costandoci mezzo milione in più perché gli abbiamo pagato 2 mesi di stipendio. Quest'anno nessuno lo voleva quindi l'abbiamo dato via subito per i conti del Genoa. È stato pagato circa 600.000€, dipende dai bonus, uno già e scattato che erano le 5 presenze. A livello economico mi è stato chiesto di fare un certo lavoro per il Genoa e quindi ho accettato, sarei stato contento andasse alla Salernitana ma poi non è entrata la proprietà che doveva entrare e quindi non c'era più nessuno.”