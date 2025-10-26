Genoa beffato 2-1 a Torino: passa con Thorsby, subisce la rimonta, poi nel recupero incappa in Paleari in vena di miracoli

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Genoa esce beffato dopo una partita in cui avrebbe meritato molto di più. I rossoblù partono subito forte e trovano il vantaggio con Thorsby, approfittando di un errore granata su cross di Ekhator. Per tre volte il Grifone sfiora il raddoppio ma Paleari, che sarà protagonista nel finale, si oppone. Il Torino però non molla e, nel secondo tempo, riesce prima a pareggiare con una sfortunata autorete di Sabelli e poi a ribaltare il risultato solo all’ultimo istante con Maripan, lasciando l’amaro in bocca agli oltre tremila tifosi genoani, che nel recupero hanno visto Paleari salvare più volte la squadra nel recupero, negando il pari in due occasioni clamorose.

Il Genoa domina l’avvio: al 7’ Thorsby porta in vantaggio il Grifone, ma la squadra continua a creare occasioni con Ekhator e Malinovskyi, che sfiora il palo su punizione e mette in difficoltà la retroguardia granata. Al 20’ un cross perfetto di Norton-Cuffy per Thorsby finisce alto, e poco dopo un errore di Saul Coco regala a Ekhator un’altra chance non concretizzata. Anche il Torino prova a rendersi pericoloso, ma Leali e la difesa genoana reggono fino all’intervallo, con il Genoa avanti 1-0.

Nel secondo tempo, nonostante l’ingresso di cambi mirati e la crescente pressione del Torino, il Genoa costruisce ancora pericoli con Malinovskyi e Simeone, ma il portiere granata e qualche imprecisione impediscono il raddoppio. Quando al 64’ il Torino pareggia per effetto dell'autogol di Sabelli, il Grifone reagisce con cuore e volontà, cercando di ritrovare il vantaggio, ma il gol del 2-1 granata arriva solo al 90’ con Maripan su corner, approfittando di un momento di disattenzione della difesa rossoblù.

Nei minuti di recupero, Paleari si erge a protagonista assoluto, negando due volte il gol del pareggio a Ekuban e Cornet, regalando al Genoa almeno l’orgoglio di non aver ceduto completamente. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca: il Genoa ha lottato, ha creato occasioni, ma il destino e qualche errore hanno premiato il Torino all’ultimo respiro.





LA PARTITA

PRIMO TEMPO

5' Frendrup finisce sul taccuino dell'arbitro per un pestone rifilato a Tameze.

7' GOL GENOA. La sblocca Thorsby. Asllani che scivola e manca il pallone messo al centro da Ekhator, ci arriva invece Thosby che batte Paleari in uscita. 0-1.

15' Buona difesa del pallone di Ekhator che col corpo si mette davanti ad Asllani e conquista un fallo.

18' Ci prova direttamente su calcio di punizione Malinovskyi: il suo tiro sfiora il palo alla sinistra di Paleari. La traiettoria, resa insidiosa da un rimbalzo improvviso, avrebbe potuto mettere seriamente in difficoltà il portiere del Torino.

20' Grande accelerazione sulla destra di Norton-Cuffy, che arriva sul fondo e mette un cross preciso per Thorsby: il suo colpo di testa finisce di poco alto sopra la traversa.

21' Terza occasione consecutiva per il possibile 2-0: questa volta Ekhator spreca da posizione favorevole, calciando male dopo un grave errore in impostazione di Saul Coco.

23' Torna a farsi vedere in avanti il Torino, ma l’azione si interrompe: Maripán commette fallo su Ostigard nel tentativo di colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

29' Arriva il giallo per Casadei a causa di un intervento ritardato su Masini.

39' Punizione per il Torino, Asllani calcia, ma la palla centra in pieno la barriera; comunque il pallone arriva a Maripán, che tenta il tap-in da due passi, ma Leali compie un intervento straordinario e neutralizza il tiro.



SECONDO TEMPO

47' La difesa del Torino va subito in difficoltà: un lancio per Ekhtator mette fuori posizione Maripan, che però perde nuovamente palla a favore dei rossoblù.

53' Giallo anche per Ekhator per un pestone ai danni di Coco.

58' Malinovskyi serve Ekhator al limite dell’area: il destro dell’attaccante del Genoa viene murato da Coco, che si immola con il corpo.

60' La squadra di casa sfiora il pareggio su corner: Maripan colpisce di testa, ma Leali respinge.

62' Occasione per Simeone: l’ex Napoli calcia male e il destro finisce tra le braccia di Leali.

63' Baroni modifica la squadra nel secondo tempo: sulla fascia entra Lazaro al posto di Biraghi, mentre Ngonge prende il posto di Vlasic, già ammonito, rinforzando l’attacco del Torino. Inoltre, Asllani lascia il campo dopo l’errore che ha portato al gol del Genoa, sostituito da Ismajli. Nel Genoa Ekhator lascia il posto a Ekuban.

64' GOL TORINO. Sabelli anticipa Ché Adams con il ginocchio sinistro, ma sorprende anche il proprio portiere Leali. Il cross era di Pedersen dalla destra. Dopo un controllo VAR sulla posizione di Adams, il gol viene convalidato. 1-1.

68' Reazione del Genoa: Thorsby, servito da Sabelli, calcia da solo in area, ma Maripan salva.

72' Ngonge svetta sul cross di Lazaro, ma Leali nega il vantaggio al Torino.

73' Baroni ridisegna il centrocampo e inserisce Gineitis per Ché Adams.

74' Contropiede Genoa: Malinovskyi calcia di destro, ma non inquadra la porta di Paleari.

75' Ngonge calcia di sinistro da fuori area, ma Leali si tuffa e respinge.

81' Saul Coco ci prova su punizione, ma la palla si infrange sulla barriera.

83' Baroni si gioca la carta Duvan Zapata per questo finale, col colombiano che prende il posto di Simeone.

85' Cross di Gineitis dalla sinistra: Casadei colpisce di testa in area, ma manda alto sopra la traversa.

88' Esce Malinovskyi, ancora acciaccato, ed entra Lorenzo Colombo per rinforzare gioco aereo e presenza offensiva. In uscita anche Morten Thorsby per Vitinha.

89' Cornet tiene il pallone in campo col suo colpo di testa, diventa una sponda per Colombo che però manda alto sopra la traversa.

90' GOL TORINO. Segna Maripan sugli sviluppi del corner di Lazaro: la difesa del Genoa lascia troppo spazio al centrale granata, che calcia indisturbato. 2-1.

95' Occasionissima per Ekuban, ma Paleari respinge il colpo di testa. Il portiere granata si supera subito dopo su Cornet.







TORINO-GENOA 2-1

RETI: 7' Thorsby (Genoa), 64' autogol Sabelli (Torino), 90' Maripan (Torino)

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani (15' st Ismajli), Biraghi (15' st Lazaro), Vlašic (15' st Ngonge); Adams (28' st Gineitis), Simeone (38' st Zapata)

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli (33' st Cornet), Ostigard, Vásquez, Ellertsson; Masini, Frendrup (33' st Onana); Norton-Cuffy, Malinovskyi (42' st Colombo), Thorsby (42' st Vitinha); Ekhator (16' st Ekuban)

ARBITRO: Bonacina

NOTE: ammoniti Frendrup, Casadei, Ekhator, Vlašic; angoli 9-1 Torino; recupero 1' pt, 5' st; spettatori 23.635

