Genoa, Balotelli non convocato per il Monza: addio sempre più vicino

Doppia assenza dell'ultimo minuto in casa Genoa per la partita di questa sera contro il Monza, allo stadio 'Ferraris'. Non compaiono nella lista dei convocati né Alessandro Zanoli né Mario Balotelli.

Sorpresa - L'assenza del laterale è giustificata da un'attacco influenzale del giocatore. Per SuperMario questa ennesima esclusione significherebbe un passo in avanti verso l'addio al Grifone, dopo circa tre mesi in rossoblù e un minutaggio scarso in campo.

Chi si rivede - Prima convocazione per il neo acquisto Cornet, ancora indietro invece Otoa. Tornano a disposizione Badelj, Vitinha e Messias, recuperati anche Ekuban e Norton-Cuffy

CONVOCATI

PORTIERI - Leali, Stolz, Sommariva

DIFENSORI - De Winter, Martin, Sabelli, Matturro, Norton-Cuffy, Vasquez

CENTROCAMPISTI - Badelj, Bohinen, Frendrup, Thorsby, Pereiro, Masini, Kassa, Miretti

ATTACCANTI - Ekhator, Vitinha, Ekuban, Messias, Pinamonti, Venturino

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.