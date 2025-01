Genoa, Balotelli mette le mani avanti: "Sto benissimo, non si dicano cavolate"

Mario Balotelli non è mai banale quando parla o fa parlare di sé. Questa volta lo fa attraverso una storia Instagram, postata intorno alle ore 22.00 di domenica 5 gennaio, a poche ore dal pareggio a reti bianche del Genoa a Lecce. SuperMario non ha giocato nemmeno un minuto al "Via del Mare", scaldandosi nel secondo tempo ma senza assaggiare il campo.

Il messaggio - Le parole di Balo, arrivate sulla popolare piattaforma social, sono piuttosto chiare. L'attaccante ha infatti scritto: "Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette in futuro cavolate (sportive) come è già successo in passato in queste situazioni. Bacio a tutti e forza Genoa". Un mettere le mani avanti su possibili e annunciate polemiche, un modo per sfogarsi dopo la delusione del mancato impiego contro il Lecce.

Le parole del mister - Patrick Vieira era stato diplomatico nella sala stampa dello stadio salentino, rispondendo all'inevitabile domanda dei cronisti: "Balotelli? E' un giocatore importante come Sabelli e Vogliacco e altri che non sono entrati. Noi facciamo un gioco di squadra, che insieme alla società viene prima di tutto". Prima il gruppo, come ripetuto varie volte in queste settimane dal tecnico francese.

I precedenti - Già intorno al 30 dicembre Balotelli aveva lanciato alcuni messaggi criptici tramite i propri account, segno di una necessità di sfogo; a Capodanno poi era arrivato un altro post, proponendo una frase da battaglia: "A chi mi ha sconfitto quando ero debole, provateci ora", si poteva leggere sul suo profilo.

Gli scenari - Balo si era rimesso al lavoro come il resto del gruppo già a San Silvestro, per preparare l'importante trasferta in chiave salvezza. Il 2025 si era così aperto con una prospettiva di permanenza in rossoblù almeno fino al termine della stagione. Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, la società non sembra intenzionata ad esercitare la clausola di rescissione prevista nel contratto, ma il possibile dialogo tra giocatore e dirigenza del Grifone viene puntellato anche dai messaggi social di SuperMario.

