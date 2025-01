Genoa, Badelj e Vitinha sprint. Ufficiali le cessioni di Melegoni e Gollini

Il Genoa ha dato avvio al tris di allenamenti che precedono la sfida di lunedì sera contro il Monza, allo stadio Ferraris. Alla seduta odierna hanno partecipato anche i giocatori reduci da infortunio come Ekuban e Norton-Cuffy, ormai recuperati, così come Badelj e Vitinha che lanciano segnali positivi. Almeno l'attaccante portoghese potrebbe essere arruolato per lunedì.

Mercato - Nel frattempo sono state ufficializzate le cessioni di Filippo Melegoni e Pierluigi Gollini: il primo è stato ceduto definitivamente alla Carrarese, il secondo si è accasato alla Roma, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta detentrice del suo cartellino. In uscita anche il giovane Marcandalli, su di lui il Venezia. Ora il secondo portiere diventa Stolz, che pero' potrebbe essere ceduto in prestito alla Rapid Bucarest, raggiungendo Ankeye. Per coprire il 'buco' c'è l'idea Marco Silvestri della Sampdoria, ma non è l'unico nome in lizza.

Patron - Confermata intanto dal club la presenza di Dan Sucu lunedì sera sugli spalti dello stadio Ferraris. La prima volta in casa, contro il Parma, aveva portato fortuna.

