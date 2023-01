Genoa, agente Dragusin: "Seriamente osservato dall'Inghilterra, ma ora è felice in rossoblu"

Radu Dragusin sta disputando un'ottima stagione con la maglia del Genoa. Il suo agente, Florin Manea, non nasconde gli interessamenti dall'estero, anche se al momento contano solo i rossoblu.

"Dopo la partita contro il Venezia è stata attivata la clausola di acquisto, perché il Genoa ha raggiunto il numero di punti specificato nel contratto. Era fondamentalmente una formalità".

Nelle casse della Juventus entreranno 6 milioni di euro, per un acquisto a titolo definitivo da parte del Grifone. L'agente aggiunge:

"C'è un serio interesse da parte dell'Inghilterra per lui, ma è al Genoa solo da sei mesi. Il nostro piano è di lasciarlo giocare per almeno un anno lì. Per promuoverlo, per giocare un altro anno in Serie A, e poi penso che sia pronto per qualsiasi top team del mondo. È seriamente osservato dai 5 migliori club in Inghilterra. Ma per ora a Genova sta molto bene".