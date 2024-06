Genoa, ad Blazquez a Telenord: "Frendrup resta, faremo una rosa da 40 milioni per puntare all'Europa"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Intervenuto in studio a Telenord per la puntata settimanale di We Are Genoa, l'amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez ha fatto il punto sul mercato e sul rafforzamento in prospettiva: "Frendrup non va venduto, è un pilastro. Spence vorrei tenerlo, si è trovato bene ma non dipende da noi: fosse per lui resterebbe al Genoa".

"Abbiamo giovani forti come Fini, Accornero e Marcandalli e il nostro obiettivo - argomenta - è quello di mettere assieme una rosa da 40 milioni che ci porti ad arrivare in una competizione europea. Ad oggi siamo ancora sotto, quest’anno con 40 milioni abbiamo fatto meglio di altre squadre e ci vorrà più tempo per migliorare. Il prossimo anno voglio fare più ricavi e tra un anno si può pensare ad essere competitivi. In difesa siamo a posto, forse serve un terzino destro: non solo Zanoli, ce ne sono una decina. A centrocampo cerchiamo un mediano offensivo".

"Forse va via il portiere - sottolinea - e ne cercheremo uno. Su Martinez non si sa tutto ma voglio che i parametri siano chiari, vale più di 15 milioni ma non dipende da noi. A volte i procuratori fanno i loro interessi, ma il mondo è piccolo. Kotarsky è forte ma non siamo gli unici su di lui".