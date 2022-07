Genoa, Bergeggi venerdì si colora di rossoblù

di Redazione

Dall'idea di otto ragazzi venerdì sera la perla della riviera ligure di ponente si colorerà di rossoblù

Dall'idea di otto ragazzi super genoani Bergeggi, perla della riviera ligure di ponente, venerdì sera si colorerà di rossoblù. Nasce infatti "Bergeggi Rossoblù", serata ad ingresso libero presso i Mare Sport di Bergeggi con ospiti d'eccezione.

parteciperanno grandi ex come Tomas Skuhravy e Claudio Onofri ma non solo. Si

alterneranno infatti anche il responsabile del settore giovanile del Genoa Michele Sbravati con i tecnici Chiappino e De Prà, nipote del leggendario portiere del Genoa.

Tra gli ospiti anche Enrique Balbontin, il comico genoano "politicamente scorretto" per eccellenza.