Gaza, scatta la mobilitazione in tutta Italia: a Genova presidio permanente nei pressi del Valico 3

È partita oggi la mobilitazione permanente promossa dall’Unione Sindacale di Base (USB) per la Palestina, in solidarietà con Gaza e la Freedom Flotilla. In oltre 100 piazze italiane sono stati annunciati presìdi e accampamenti, in vista della manifestazione nazionale convocata per il 4 ottobre a Roma.

A Genova, il presidio è stato allestito nei pressi del Valico 3, punto simbolico da cui nelle scorse settimane erano partiti aiuti diretti alla popolazione di Gaza. "Non è solo un presidio, ma un impegno attivo e quotidiano per tenere alta l’attenzione su ciò che sta accadendo in Palestina", spiegano i promotori.

Lo "stato di agitazione permanente", proclamato da USB insieme a diversi movimenti – tra cui Global Movement for Gaza, Movimento Studenti Palestinesi Italiani, UDAP e la Comunità Palestinese in Italia – prevede la presenza continua nelle piazze, con iniziative, momenti di informazione e raccolte di solidarietà.

A Roma, cuore della mobilitazione, l’accampamento è stato posizionato in piazza dei Cinquecento, luogo simbolico da cui era partito anche lo sciopero generale. L’iniziativa mira a tenere accesi i riflettori sul conflitto in corso e a sostenere le azioni di solidarietà internazionale.

"Con questi presìdi vogliamo denunciare l’isolamento di Gaza, il blocco degli aiuti e la repressione subita dalla popolazione palestinese", si legge nel comunicato di USB.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è costruire un percorso di mobilitazione continua che culminerà nella manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma, con una forte partecipazione da tutte le città coinvolte.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.