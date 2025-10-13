Gaza, proclamato sit-in di protesta davanti alla Rai di Genova durante Italia-Israele di calcio
di steris
Si gioca a Udine, martedì 14 ottobre alle 20,45, in uno stadio Friuli blindato e con misure di sicurezza al massimo grado
Martedì 14 ottobre, Potere al Popolo Genova, insieme a Calp e La Resistente, sarà in presidio sotto la sede Rai di corso Europa per protestare contro la trasmissione della partita Italia-Israele, in programma a Udine alle 20,45 per le qualificazioni al mondiale di calcio.
L’iniziativa fa parte della mobilitazione nazionale “Show Israel the Red Card”, che prevede presidi in oltre 50 città italiane sotto sedi Rai e Coni, per denunciare – secondo gli organizzatori – la “normalizzazione di uno Stato responsabile di crimini di guerra”.
“È inaccettabile che Israele – affermano i promotori – continui a partecipare a competizioni sportive internazionali mentre l’esercito bombarda ospedali, campi profughi e civili palestinesi. Dare visibilità alla sua nazionale significa legittimare l’apartheid e l’occupazione”.
Il presidio vuole anche denunciare la scelta della Rai di trasmettere l’incontro, vista come una presa di posizione politica, e chiede la cessazione di tutti gli accordi con Israele, in ambito sportivo e non solo.
“La lotta contro la guerra – concludono – è anche una lotta per i nostri diritti: salari, servizi, sanità, trasporti, istruzione. Blocchiamo tutto!”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie