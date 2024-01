Garrone: "Turismo sia la prima industria italiana"

"Il turismo deve diventare la prima industria italiana, è un settore strategico per un Paese come il nostro, così come per la Liguria e per Genova, una delle forze trainanti dell'economia nazionale". Lo ha detto l'imprenditore genovese Edoardo Garrone al primo Forum internazionale del turismo organizzato a Genova dal Sole 24 Ore in collaborazione con Regione Liguria.

"Lo dicono i dati - ha sottolineato Garrone -, secondo Banca d'Italia la quota percentuale del nostro Paese sul valore globale del turismo internazionale è cresciuta dal 3,9% nel 2021 al 4,5% del 2022, i numeri sono quelli di un grande comparto industriale, con 2 milioni e 700mila posti di lavoro e con un contributo al pil nazionale di 255 miliardi pari al 13% del pil, il 2023 ha rappresentato l'anno in cui i turisti in visita in Italia sono tornati su livelli superiori rispetto al momento pre covid del 2019".

"Le presenze nelle strutture ricettive in Italia nel 2023 sono arrivate a 445,3 milioni, in aumento dell'8,1% rispetto allo scorso anno, nel periodo pre pandemico erano state oltre 8 milioni in meno. - continua Garrone - L'Italia nei prossimi anni dovrà essere pronta ad accogliere milioni di pellegrini che arriveranno per il Giubileo e i Giochi olimpici invernali, due eventi internazionali di importanza fondamentale per vendere, detto terra-terra, l'Italia nel mondo".