Garlenda in festa per la mitica 500, kermesse dal 7 al 9 luglio

La Fiat 500 storica, in produzione dal 1957 al 1977, disegnata dall'ingegner Dante Giacosa, è forse l'automobile più amata della storia del secondo Novecento italiano. Si trova in libri, serie televisive, pubblicità, cinema: i registi liguri Giovanni Robbiano, Lorenzo Vignolo e Matteo Zingirian gli hanno dedicato un lungometraggio divenuto oggetti di culto tra i cinefili. Per quasi tutti gli automobilisti è stata il primo amore, non pochi ne possiedono un esemplare restaurato: tant'è vero che esiste il Fiat 500 Club Italia, che anche quest'anno dal 7 al 9 luglio tiene il raduno annuale a Garlenda. L'evento è supportato come sempre da Comune e Pro Loco e da numerosi altri enti ed associazioni del territorio, oltre agli sponsor privati come Axel Gerstl, Allianz, Banca di Caraglio.

Il club dei cinquecentisti venne fondato subito dopo il primo leggendario raduno del 1984 da allora è cresciuto fino a raggiungere i 22.000 iscritti e porta avanti con orgoglio tutti i messaggi positivi legati alla storica bicilindrica, in primis l'impegno in campo solidale al fianco di Unicef, della Band degli Orsi dell'Ospedale Gaslini ed altre importanti realtà benefiche.

Caratterizza il raduno il clima di festa. Spiega il presidente del Fiat 500 Club Italia, Maurizio Giraldi: "È uno di quegli avvenimenti - spiega Maurizio Giraldi, presidente del Fiat 500 Club Italia - che si aspetta tutto l’anno, spesso ci si trova a pensare all’organizzazione del viaggio, agli amici con cui parteciparvi, alle cose da portare, alla pianificazione del tragitto (strade, soste, inconvenienti meccanici...). C'è l'emozione dell’attesa, il crescere della voglia di esserci, di immergersi nel mondo della 500 nel luogo di origine del Club, che con la 500 è ormai identificato. Un'attesa che sarà ripagata, perché la 500 ed i cinquecentisti sapranno regalarci emozioni e torneremo a casa con in mente già la voglia di partecipare alla prossima edizione".

Come sempre, il programma del festival è ricchissimo di iniziative. Si parte il giovedì, con l'AperiMeeting all'IperCoop “Le Serre” di Albenga e poi la serata cinema con “Lupin III: The First”, film che introduce il tema dell'edizione, ovvero “500 Comics”. I Comuni di Albenga, Borghetto Santo Spirito, Alto (Cuneo) e Pietra Ligure saranno invece le mete dei giri turistici con degustazioni ed intrattenimenti che si svolgeranno venerdì, sabato e domenica. Oltre naturalmente alla stessa Garlenda, che sarà possibile esplorare anche a piedi o in bici elettrica. La Campania sarà la Regione d'Onore 2023, con il coinvolgimento diretto degli equipaggi campani, protagonisti anche dello spettacolo del sabato sera. Grande attenzione sarà data anche ai partecipanti stranieri, attesi come sempre numerosi da tutta Europa e anche dagli altri continenti.

Lupin III, il ladro gentiluomo di tanti fumetti e cartoni, è forse il più celebre "cinquecentista" disegnato, ma la mostra al Museo della 500 “Dante Giacosa” e il libro che gli equipaggi riceveranno come omaggio nella ricca welcome bag mostreranno numerosi altri esempi di "cinquini" rappresentati su carta o sullo schermo. Libro che contiene anche il prezioso contributo di Andrea Dentuto, l'esperto italiano di Lupin III, che sarà presente per tutta la manifestazione.