Galleria di base del Brennero: la TBM “Lilia” sfonda con successo la canna principale della galleria a est

Con l’abbattimento del diaframma della TBM “Lilia”, avvenuto nel comune di Navis (Alta Val d’Isarco), è stata raggiunta un’altra importante pietra miliare del progetto. Questo segna il completamento della canna principale della galleria est nel lotto di costruzione “H41 Sillschlucht-Pfons”.

Dal suo avvio nel maggio 2023 nella valle Ahrental, la fresa meccanica lunga circa 160 metri e dal peso di 2.420 tonnellate ha scavato 8,1 chilometri di galleria nella roccia.

Durante questo percorso sotto la dorsale alpina principale, la TBM ha dovuto attraversare diverse zone geologiche impegnative, superandole con successo senza grandi ritardi o problemi tecnici.

Il sito di scavo si trova nell’area dell’attuale sistema di gallerie ausiliarie “IRIS” che conduce al lotto di costruzione adiacente “H53 Pfons-Brennero”.

La TBM gemella “Ida” era già arrivata nello stesso punto, nella canna principale ovest, a fine agosto.

I minatori sono stati entusiasti dell’abbattimento del diaframma: il completamento dello scavo meccanizzato è stato festeggiato con applausi e grida di gioia da tutti i partecipanti al progetto.

La Società Galleria di Base del Brennero (BBT SE), in qualità di committente, e la joint venture responsabile H41 Sillschlucht-Pfons, hanno espresso la loro soddisfazione per il successo congiunto e hanno riconosciuto l’eccellente collaborazione.

Con questo si completano le operazioni di scavo meccanizzato e convenzionale del lotto di costruzione “H41 Sillschlucht-Pfons”.

Delle nove TBM originariamente impiegate nell’intera area del progetto BBT, solo “Wilma” e “Olga” sono attualmente attive nel tratto di costruzione austriaco “H53 Pfons-Brennero”.

