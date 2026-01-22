Galleria di Base del Brennero: la fresa meccanica Wilma supera i 5.000 metri

A gennaio sono stati compiuti progressi significativi nel cantiere della Galleria di Base del Brennero (BBT) “H53 Pfons–Brennero”: la fresa meccanica (TBM) “Wilma” ha superato l’importante traguardo dei cinque chilometri di scavo nella canna principale occidentale.

Dalla sua messa in servizio, avvenuta il 18 settembre 2024, la “Wilma” ha già completato oltre due terzi del tracciato previsto. Lungo la lunghezza totale di poco più di 7,4 chilometri in direzione nord, fino al vicino lotto di costruzione “H41 Sillschlucht-Pfons”, circa il 70% dello scavo è stato completato con successo. Alla TBM mancano poco più di due chilometri di galleria per raggiungere la sua destinazione.

Anche nella canna principale orientale i lavori procedono come previsto. La fresa meccanica “Olga”, una macchina identica, sta operando in parallelo. Sul suo tracciato di circa 7,6 chilometri, Olga ha già scavato metà della lunghezza prevista del tunnel e continua a procedere senza sosta.

