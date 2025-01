Furto in via Sestri a Genova: arrestati due uomini dopo aver infranto la vetrina di un bar

In via Sestri, una caffetteria è stata presa di mira da due uomini, rispettivamente di 41 e 26 anni. I malviventi hanno infranto la vetrina del locale, tentando di sottrarre l’incasso e oggetti di valore. Grazie alla segnalazione di un residente e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, i due sono stati arrestati in flagranza di reato. Il 41enne è stato inoltre denunciato per ricettazione e offese a pubblico ufficiale.





Operazioni antidroga a Voltri – In due distinti interventi nel quartiere di Voltri, la polizia ha arrestato una donna di 49 anni e un uomo di 41 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La 49enne è stata sorpresa mentre cedeva hashish a un uomo; la successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 15 grammi di derivati della cannabis e quasi 1.000 euro in contanti. Il 41enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di dosi di cocaina nascoste nella biancheria intima e 450 euro in contanti.





Controlli a Prè – Nel quartiere di Prè, un’operazione straordinaria di controllo del territorio ha portato all’identificazione di diversi soggetti con precedenti penali. Due cittadini senegalesi irregolari sono stati accompagnati in Questura, e un esercizio commerciale è stato sanzionato per irregolarità in materia alimentare. Inoltre, è stato rinvenuto e sequestrato un coltello occultato in una canaletta muraria.





Truffa a Sestri Ponente – Una donna di 75 anni è stata vittima di una truffa telefonica. Un individuo, fingendosi sua figlia, ha richiesto 28.000 euro per un’operazione urgente. La signora ha consegnato denaro e gioielli a un complice fuori dall’ospedale, rendendosi conto dell’inganno solo dopo una successiva chiamata della vera figlia. La polizia ha avviato le indagini per individuare i responsabili.





Raccomandazioni – La Questura invita i cittadini a mantenere alta l’attenzione, verificando l’autenticità di chiamate sospette con l’aiuto di familiari o vicini, e a contattare immediatamente il Numero Unico 112 per qualsiasi dubbio o situazione anomala.





