Funivie Savona, Foscolo (Lega): “Nessun lavoratore in cassa integrazione”

Nessun dipendente in cassa integrazione e nessun giorno di lavoro perso. È quanto rivendica Sara Foscolo, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, in merito alla situazione dei lavoratori di Gestione Funivie Savona – San Giuseppe di Cairo. “La Lega si è sempre impegnata per la salvaguardia dell’infrastruttura e dell’occupazione, sia in ambito parlamentare che oggi, grazie anche al lavoro dell’assessore regionale Paolo Ripamonti, subcommissario straordinario per la gestione delle Funivie”, ha dichiarato Foscolo.

Secondo l’esponente leghista, l’ultima proroga della gestione commissariale ha permesso di garantire continuità operativa, effettuare investimenti e mantenere i livelli occupazionali, senza ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Foscolo critica inoltre il trattamento mediatico del tema. “Alcuni hanno parlato delle Funivie solo in chiave politica, ma hanno completamente ignorato la questione occupazionale, che invece è centrale e su cui abbiamo lavorato con concretezza”.

Infine, la capogruppo della Lega attacca il Partito Democratico, accusandolo di non aver saputo trovare soluzioni efficaci in passato: “Il PD è il partito delle promesse disattese, che ha portato solo chiusure, cassa integrazione e ricollocamenti con stipendi da fame”, ha concluso.

