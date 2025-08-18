Funerale Leopizzi, piazza Alimonda riaperta al traffico
di R.T.
18 sec
Nella chiesa di N.S. del Rimedio l'ultimo saluto allo storico ultras del Genoa
Si sono svolti alle 9 nella chiesa di N.S. del Rimedio i funerali di Massimo Leopizzi, storico ultras del Genoa recentemente scomparso all'età di 63 anni.
Una folla di tifosi rossoblù si è riunita in piazza Alimonda per l'ultimo saluto. Per permettere l'esecuzione del funerale, la polizia locale ha temporaneamente chiuso la piazza al transito dei veicoli, fino alle ore 10.20
