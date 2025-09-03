FS Logistix gestirà il terminal di Anversa. Nasce Modalink, joint venture con l’operatore belga Lineas

FS Logistix ha acquisito una partecipazione nel capitale sociale di Modalink, una nuova società costituita in joint venture con Lineas, il principale operatore privato di trasporto merci ferroviario in Europa. La collaborazione riguarda la gestione del terminal ferroviario di Anversa Antwerp Mainhub, che movimenta annualmente 1,5 milioni di tonnellate di merci e coordina l’attività di 2.500 treni.

L’iniziativa punta a rendere più efficienti i servizi di trasporto merci su rotaia tra Belgio, Italia e altre rotte europee, in un mercato ferroviario in crescita del 2% annuo fino al 2029. L’accordo favorisce lo sviluppo logistico globale e rafforza il ruolo internazionale del settore.

FS Logistix ha acquisito una partecipazione del 30% nella NewCo, con la possibilità di incrementarla fino al 49%. Modalink avrà la responsabilità della gestione del terminal Antwerp Mainhub e dei servizi intermodali di ultimo miglio tra il Porto di Anversa e le aree limitrofe. In base all’accordo stipulato, la conduzione delle linee commerciali attualmente operate da Lineas, che collegano Belgio e Italia sulla tratta Anversa-Milano, sarà trasferita a Mercitalia Intermodal, mentre la trazione rimarrà affidata a Lineas.

"L’ingresso di FS Logistix nel terminal ferroviario di Anversa rappresenta un passo strategico e concreto nella direzione delineata dal piano industriale 2025-2029 del Gruppo FS. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il presidio logistico europeo, creando connessioni sempre più efficienti tra i principali corridoi continentali. L’hub di Anversa, nodo chiave del sistema portuale e ferroviario del Nord Europa, ci consente di valorizzare il potenziale intermodale lungo l’asse nord-sud e di potenziare le rotte est-ovest. Anche il trasporto merci sta vivendo, quindi, una trasformazione del proprio business verso un modello freight forwarder europeo, al servizio di un mercato ampio e diversificato. Questa operazione testimonia sia la crescente vocazione internazionale, sia il rinnovato approccio all’integrazione industriale del Gruppo FS e la volontà di essere protagonisti nel mercato della logistica sostenibilee integrata in Europa" ha dichiarato l’AD del Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma.

"La costituzione di Modalink rappresenta una tappa importante nel nostro percorso per diventare un protagonista di riferimento nella logistica europea. Questo accordo fa parte del nostro piano industriale, che prevede il potenziamento dei terminal esistenti e la creazione di nuovi hub tecnologicamente avanzati e sostenibili dal punto di vista ambientale. Questo ci consentirà di aumentare i volumi di merci trasportate su ferrovia, grazie a connessioni sempre più efficienti tra i nostri porti e terminal con la rete nazionale e i corridoi ferroviari europei, consolidando l’integrazione dei sistemi di trasporto mare-ferro-strada" ha dichiarato Sabrina De Filippis, CEO di FS Logistix.

"Con il lancio di Modalink, stiamo compiendo un passo audace verso una rete logistica europea più integrata e sostenibile» ha dichiarato Erik van Ockenburg, CEO di Lineas. «Questa collaborazione non solo rafforza il ruolo di Anversa come snodo multimodale strategico, ma ci consente anche di ottimizzare le operazioni dell’ultimo miglio e potenziare i corridoi ferroviari nord-sud. Unendo le forze con FS Logistix, stiamo gettando le basi per soluzioni terminalistiche modulari e pronte, in grado di rispondere alla crescente domanda di trasporto merci efficiente e a basse emissioni".

