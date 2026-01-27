Porti, Rixi: incentivi all’ultimo miglio ferroviario per rafforzare la competitività degli scali

Via libera dall’Unione europea agli incentivi per la manovra ferroviaria portuale, una misura che conferma la strategia del Governo di puntare sul trasporto su ferro per rendere più competitivi i porti italiani e l’intero sistema logistico nazionale.

A sottolinearlo è il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, secondo cui l’intervento sull’ultimo miglio ferroviario rappresenta “un nodo decisivo” per aumentare l’efficienza degli scali, ridurre il traffico su gomma e attrarre nuovi flussi di merci.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già predisposto il decreto attuativo, attualmente in fase di condivisione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025, consentirà alle Autorità di Sistema Portuale di attivare gli incentivi fino al 2026.

“Si tratta di un intervento concreto – ha spiegato Rixi – che dimostra l’impegno del Mit per una logistica più moderna e competitiva, nella quale porti e ferrovie tornano a essere centrali per la crescita del Paese”.

