ACEA: aumentano le immatricolazioni di auto nuove nel 2025. Le elettriche a batteria al 17,4% del mercato

La quota di mercato delle auto elettriche a batteria ha raggiunto il 17,4%, in linea con le proiezioni per l’anno, ma comunque un livello che lascia spazio alla crescita per mantenere il passo con la transizione. I veicoli ibridi elettrici sono la tipologia di alimentazione più popolare tra gli acquirenti, con i modelli ibridi plug-in che consolidano la loro posizione sul mercato.

Le auto elettriche a batteria rappresentavano il 17,4% della quota di mercato dell’UE nel 2025, in aumento rispetto al 13,6% registrato un anno prima. Le immatricolazioni di auto ibride elettriche hanno conquistato il 34,5% del mercato, rimanendo la scelta preferita dai consumatori nell’UE. Nel frattempo, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 35,5%, rispetto al 45,2% del 2024.

Nel 2025 sono state immatricolate 1.880.370 nuove auto elettriche a batteria, pari al 17,4% della quota di mercato dell’UE. I quattro mercati più grandi dell’UE, che insieme rappresentano il 62% delle immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato una crescita: Germania (+43,2%), Paesi Bassi (+18,1%), Belgio (+12,6%) e Francia (+12,5%).

I dati da gennaio a dicembre 2025 hanno inoltre mostrato un aumento delle immatricolazioni di nuove auto ibride elettriche nell’UE, che hanno raggiunto le 3.733.325 unità, trainate dalla crescita nei quattro mercati più grandi: Spagna (+23,1%), Francia (+21,6%), Germania (+8%) e Italia (+7,9%). I modelli ibridi elettrici rappresentano il 34,5% del mercato totale dell’UE.

Le immatricolazioni di auto elettriche ibride plug-in continuano a crescere, raggiungendo le 1.015.887 unità nello stesso periodo. Ciò è stato trainato dall’aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+111,7%), Italia (+86,6%) e Germania (+62,3%). Pertanto, le auto elettriche ibride plug-in rappresentano ora il 9,4% delle immatricolazioni di auto nell’UE, in aumento rispetto al 7,2% dello scorso anno.

La variazione annua (YOY) per dicembre 2025 ha mostrato un aumento del 51% per le auto elettriche a batteria e del 36,7% per le auto elettriche ibride plug-in, mentre le auto ibride hanno registrato un aumento del 5,8%.

Entro la fine del 2025, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 18,7%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato il calo più significativo, con un crollo delle immatricolazioni del 32%, seguita da Germania (-21,6%), Italia (-18,2%) e Spagna (-16%).

Con 2.880.298 nuove auto immatricolate nel 2025, la quota di mercato della benzina è scesa al 26,6% dal 33,3% dell’anno precedente. Il mercato delle auto diesel ha continuato a calare, con un calo delle immatricolazioni del 24,2%, che si traduce in una quota dell’8,9% nel 2025. Inoltre, la variazione su base annua di dicembre 2025 ha mostrato un calo del 19,2% per la benzina e del 22,4% per il diesel.

