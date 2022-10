Friends of Genoa, una nuova fondazione a sostegno della cultura in città

Una nuova fondazione illumina la Superba. È Friends of Genoa, creata da Carlo Clavarino, patron di Aon, il cui presidente è Carlo Perrone, già proprietario del Secolo XIX e oggi vicepresidente del Gruppo Gedi. La nuova fondazione è subito in gioco in numerosi progetti, tra cui spicca il restauro delle sale di Palazzo Rosso, con una nuova illuminazione che valorizzerà le opere di uno dei più prestigiosi edifici della città.

Il ciclo di affreschi di Palazzo Rosso è un unicum nel panorama della decorazione barocca genovese ed è certamente uno dei più importanti del sistema dei Palazzi dei Rolli di Genova, patrimonio riconosciuto dall'Unesco nel 2006. Per quanto riguarda le quattro sale delle "Stagioni", le due di "Estate" e "Inverno" sono ancora da restaurare. Non solo qui però si svilupperanno gli interventi della fondazione, impegnata ad esempio nel restauro del dipinto a olio su tela raffigurante 'Ultima cena' di Orazio De Ferrari, conservato nella sacrestia della chiesa di San Siro, ma anche in "Progetto Accademy"(in partnership con il Comune di Genova, la Regione Liguria e l'Università di Genova), che prevede la creazione di una Academy per la divulgazione scientifica del patrimonio culturale (la prima in Italia) e l'istituzione di una nuova figura professionale: il divulgatore scientifico, un mediatore tra il mondo della ricerca e quello della valorizzazione. Il ruolo della Fondazione, inolte, potrebbe esplicitarsi nella facilitazione dell'accesso ai corsi per i giovani meritevoli provenienti da fuori regione, attraverso l'erogazione di borse di studio, accomodations e altre facilitazioni.

Nel board della Fondazione, che ha sede a Palazzo Angelo Giovanni Spinola, oltre al presidente Perrone, ci sono anche vari maggiorenti della nostra regione: il vicepresidente Paolo Clerici, Ad di Coeclerici, e i consiglieri Pietro Salini, Ad del Gruppo Webuild, Carlo Puri Negri, presidente di Blue Sgr Spa, Carlo Clavarino, executive chairman, business international di Aon, Emanuela Brignone Cattaneo Adorno, architetto che ha collaborato con Gae Aulenti al progetto di trasformazione del Museè d'Orsay e Tea Raggi De Marini, responsabile della gestione operativa della Fondazione.