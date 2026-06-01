Frecciarossa collega direttamente Lecce e Napoli: al via il nuovo servizio senza cambi

Sono già disponibili i biglietti per il nuovo Frecciarossa di Trenitalia che, a partire da luglio, unirà direttamente Lecce, Bari e Napoli. Il collegamento rappresenta una novità importante per la mobilità del Sud Italia, poiché consentirà per la prima volta di viaggiare tra i capoluoghi di Puglia e Campania senza effettuare cambi di treno.

La corsa inaugurale partirà da Lecce il 1° luglio alle 18:10, mentre il primo viaggio da Napoli Centrale è previsto per il 2 luglio alle 6:45. Lungo il percorso, il treno fermerà nelle stazioni di Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, offrendo nuove opportunità di spostamento a residenti, studenti, lavoratori e turisti.

Grazie all’attivazione della nuova tratta ferroviaria Napoli-Cancello, il servizio permetterà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore. Un miglioramento che rende più rapidi e comodi i collegamenti tra il Salento, la Puglia centrale e il principale nodo ferroviario della Campania.

L’introduzione del nuovo Frecciarossa rappresenta inoltre un primo passo verso il completamento della linea ad Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari. Una volta conclusi i lavori dell’infrastruttura, i tempi di percorrenza tra le due regioni saranno ulteriormente ridotti, favorendo una mobilità sempre più efficiente nel Mezzogiorno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.