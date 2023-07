Francobolli: cinque nuove emissioni, una dedicata alla Repubblica Marinara di Genova

Cinque nuovi francobolli italiani, tutti dedicati al mare e tutti validi per la posta ordinaria, sono stati emessi oggi. Si tratta della consueta emissione "turistica" (messa in vendita ogni anno) che questa volta non si limita a pubblicizzare le località turistiche di Sabaudia, Mazara del Vallo, Monfalcone ma si "allargano" anche a ricordare le storiche Repubbliche Marinare e le nuove tecnologie legate alle acque marine.

I nuovi francobolli, infatti, mostrano: - una veduta dal mare della Rocca di Monfalcone, con in primo piano una serie di vele stilizzate; - il "Monumento al pescatore", imponente scultura in ferro sul lungomare di Mazara del Vallo; - un panorama dall'alto del lago costiero di Sabaudia; - gli stemmi di Venezia, Genova, Amalfi e Pisa, cioè la quattro principali repubbliche marinare; - l'impianto pilota (installato dall'Eni al largo di Ravenna) in grado di convertire in moto ondoso in energia elettrica.