Frana Arenzano, prevista entro sabato l'"operazione esplosivi"

L’intervento decisivo per mettere in sicurezza l’Aurelia tra Vesima e Arenzano dopo la frana del 25 gennaio dovrebbe avvenire entro sabato, con ogni probabilità tra venerdì e le prime ore del weekend. La soluzione individuata prevede l’utilizzo di microcariche esplosive per rimuovere il materiale roccioso ancora instabile sul versante, considerato il principale ostacolo alla riapertura della statale.

La linea d’azione è emersa dal vertice che si è svolto in Prefettura a Genova. “Gli esplosivi necessari si trovano a Cuneo – spiega il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini – e il loro trasferimento richiede il via libera della Prefettura di Cuneo. La Prefettura di Genova ha già avviato la richiesta e confidiamo che l’autorizzazione arrivi a breve. A quel punto si potrà procedere”.

Nelle ore precedenti era stata valutata anche l’ipotesi di un’operazione in fascia serale, per limitare l’impatto sulla circolazione ferroviaria. Lo aveva confermato in mattinata l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, sottolineando come l’autostrada non sarebbe stata chiusa, mentre sarebbe stato necessario sospendere temporaneamente il traffico dei treni.

Alla fine, però, Anas ha orientato la scelta verso un intervento diurno. La finestra temporale individuata è quindi quella del primo pomeriggio, indicativamente tra le 14 e le 14.30, con una sospensione della circolazione ferroviaria da circa 15 minuti prima dell’esplosione a una mezz’ora dopo. I tempi successivi dipenderanno dalle verifiche tecniche, in particolare dai controlli effettuati attraverso i sismografi installati nell’area.

Una volta completato il disgaggio, i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante dovrebbero proseguire almeno fino ai primi di marzo, salvo nuovi imprevisti. L’utilizzo delle microcariche era già stato ipotizzato nei giorni scorsi, ma un precedente incontro in Prefettura aveva portato a rinviare l’operazione per ragioni legate alla sicurezza pubblica e all’impatto sulla rete ferroviaria.

Nel frattempo restano in vigore le misure straordinarie per attenuare i disagi causati dalla chiusura dell’Aurelia: l’autostrada A10 è gratuita per tutti i viaggi con origine o destinazione ai caselli di Genova Pra’ e Arenzano; sui treni regionali è possibile viaggiare con i titoli Amt tra Cogoleto e Genova Voltri; e dal 6 febbraio alcuni convogli effettuano una fermata straordinaria a Genova Vesima, stazione solitamente aperta solo nella stagione estiva.

