Forum Salute e Sanità 4a edizione, Battaglini: "Il sistema si adatta alle esigenze del paziente"

Nell’era digitale, la sanità italiana sta vivendo una trasformazione senza precedenti grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale nei sistemi informativi sanitari. Come sottolinea Riccardo Battaglini - Direzione Centrale Business e Servizi Liguria Digitale, “Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione anche per la sanità, perché stiamo introducendo l'intelligenza artificiale anche nei sistemi informativi sanitari”.

Il cambiamento riguarda in particolare la gestione delle liste d’attesa. Fino a oggi, osserva Battaglini, “il paziente si adatta alla disponibilità di prenotazioni possibili e tutto quello che l'organizzazione gli mette a disposizione”. Con i nuovi strumenti digitali, invece, “possiamo fare in modo che sia il sistema ad adattarsi all'esigenza del paziente, cioè fare in modo che i nuovi strumenti consentano di avere un'automazione tale da rendere dinamica l'offerta, in modo tale che il paziente debba anche avere meno attività da fare per trovare il primo posto utile per la propria esigenza”.

Questa logica si applica a qualunque sistema informativo sanitario e contribuisce a rendere più efficiente l’intero processo: “E questo vale sia per le liste d'attesa che per qualunque sistema informativo sanitario… le famigerate liste d'attesa. Anche questo aiuta e sta migliorando la situazione”.

I primi risultati confermano l’efficacia di questo approccio: “Sta migliorando, stanno migliorando moltissimo. Devo dire che si iniziano a raccogliere tutti i frutti dell'attività fatta anche sui sistemi digitali”, spiega Battaglini. E con l’evoluzione dei software, aggiunge, “vedrete che con l'introduzione delle nuove versioni dei software arriveremo a migliorare ancora, perché arriveremo ad avere il paziente che potrà dialogare in futuro direttamente in linguaggio naturale con il sistema e prenotare la propria visita rendendo le informazioni disponibili ad un agente digitale che gli troverà il posto migliore”.

