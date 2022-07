Formula 1, la Ferrari vince in Austria: Leclerc esulta davanti a Verstappen, Sainz fuori con l'auto in fiamme

di Edoardo Cozza

Trionfo del monegasco in una gara tutta sorpassi e sofferenza. Terzo Hamilton, l'altra 'rossa' col motore ko a pochi giri dal termine

Leclerc torna alla vittoria e regala alla Ferrari un successo nel Gran Premio d'Austria 19 anni dopo Michael Schumacher. Gara tenace del monegasco, che supera a più riprese Verstappen su Red Bull (dopo ogni sosta ai box) e arriva davanti all'olandese. Terzo Hamilton su Mercedes. La gara del ferrarista è stata complicata da un problema all'acceleratore, che restava inserito costantemente negli ultimi giri.

Peggio, però, è andata all'altro pilota della "Rossa" Carlos Sainz, che sul podio virtuale e con Verstappen nel mirino ha visto la sua auto andare in fiamme: attimi di panico, ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per lo spagnolo.