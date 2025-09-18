Formenti, il presidente di Confindustria Nautica: "Genova sia più attraente e raggiungibile"

Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, a Telenord è intervenuto sulle richieste più pressanti per il futuro del Salone Nautico in vista dell prossime edizioni: "Una città più facile da raggiungere, parlo di aeroporto internazionale e autostrade. Al tempo stesso, Genova da città storica faccia un passo in avanti sulla proprio livello di attrazione. Tuttavia, Bucci e Salis mi sono sembrati pronti ad accogliere le richieste".





