Forlì, aeroporto Ridolfi, Uil: abolizione della tassa d’imbarco occasione decisiva, ora puntare sull’intermodalità

La Uil Forlì accoglie con favore la decisione della Regione Emilia-Romagna di abolire la tassa d’imbarco per gli scali minori, definendola una scelta capace di rafforzare l’attrattività del territorio. Secondo il sindacato, il provvedimento può consentire all’aeroporto “Ridolfi” di attrarre nuove rotte e aeromobili, generando traffico aggiuntivo e valore senza limitarsi allo spostamento di voli da altri scali.

L’impatto positivo, sottolinea la Uil, riguarderà l’intero tessuto economico romagnolo, con benefici per il turismo e per le imprese locali. Perché l’opportunità si traduca in risultati concreti, però, è necessario valorizzare le specificità dello scalo forlivese: dall’eccellenza nella manutenzione aeronautica di Albatechnics alla scuola di volo, fino alla prospettiva di fare del Ridolfi un sito pilota per progetti green e di sostenibilità ambientale.

Il sindacato rivolge quindi un appello alle istituzioni locali, chiedendo un impegno coordinato tra Comune e Provincia per migliorare le infrastrutture e i collegamenti. “Il potenziamento dello scalo – afferma la Uil – non può restare isolato: servono interventi sulle arterie stradali e un’integrazione efficace con la rete ferroviaria, per rendere l’aeroporto realmente intermodale”.

L’attrattività di uno scalo, conclude la Uil Forlì, dipende anche dalla facilità di accesso per passeggeri e merci. Per questo il sindacato chiede investimenti mirati che trasformino l’area del Ridolfi in un hub logistico moderno, ribadendo l’impegno a monitorare lo sviluppo dell’aeroporto con attenzione alla tutela dei lavoratori e alla crescita equilibrata del territorio.