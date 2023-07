Footgolf Genova sorprende tutti e si laurea campione d'Italia 2023

Come il Napoli. Più del Napoli perché la vittoria del Footgolf Genova, in campo nazionale, non era facile da prevedere. A Vigevano, invece, i giocatori genovesi hanno sbaragliato formazioni anche più titolate laureandosi Campioni d’Italia Team Challenge AIGF 2023. Un successo imprevedibile alla vigilia data la rilevanza agonistica e tecnica delle formazioni italiane arrivate alle finali. E cioè: Livorno 2013 Prato, Monza, Rimini, Fiuggi, Roma, Motta e Lazio.

E con questo successo fanno tre titoli tricolori. E per questa disciplina sportiva, comparsa in Italia appena una decina di anni fa, costituiscono un bottino importante. Straordinario. Anche perché a questo “medagliere” si devono aggiungere anche due trionfi in “Coppa Italia”.

Genova, dunque, diventa “Superba” (come diceva Francesco Petrarca) nell’ambiente del Footgolf che, in poche stagioni, ha raccolto in Italia, in Europa e nel mondo centinaia di miglia di estimatori.

La fase finale del 7° Footgolf Team Challenge, si è svolta a Vigevano. E si è vista subito la determinazione dei genovesi nelle prime tre giornate di gare della competizione (sei quelle disputate in totale). Primi in classifica con 13 punti frutto di 4 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Un primato condiviso con le squadre di Rimini, Livorno e Footgolf 2013 Prato.

Nelle semifinali si va avanti a colpi straordinari. La squadra composta da Sharon Barrale, Gigi Meringolo, Massimo Cabitza, Christian Guida, David Illuminati, Marco Caricato, Andrea Costa e Paolo Celebrano ha dato spettacolo. Lo scontro con il Monza non ha storia. E’ un 3 a 0 che non ammette repiche. E con lo stesso punteggio Rimini ha la meglio su Roma.Passa anche il Fiuggi mentre Motta vince 2 a 1 contro il Livorno.

Oramai i genovesi sono alle semifinali. La qualità tecnica, inevitabilmente si alza ma gli atleti di Genova hanno le potenzialità e la determinazione, supportata da esperienza e qualità, per puntare in alto. La Lazio batte 2 a 1 il Rimini e Genova Footgolf regola con lo stesso punteggio il Motta.

La vittoria apre le porte alle finali. Una giornata speciale in una atmosfera elettrizzante visto che tutte le squadre partecipanti sono rimaste a Vigevano per assistere al “rush finale” del campionato italiano. Il gioco si è svolto, infatti, tra due ali di footgolfisti provenienti da tutta Italia. Il gioco ha regalato attimi di grande suspance e altissimo livello tecnico. Con le quattro squadre che hanno fornito prestazioni eccellenti. Rimini ha conquistato il terso posto avendo la meglio su Motta. Footgolf Genova, invece, ha dovuto lottare sino alla fine in un spasmodico testa a testa con la Lazio. Alla buca numero 18 Illuminati e compagni sono risultati primi laurendosi laureandosi Campioni d’Italia Team Challenge AIGF 2023.

A completare la giornata speciale per la Liguria c’è da registrare anche il successo di Footgolf Spezia nelle Silver Series. Gli aquilotti in finale hanno superato Pisa. Terzo posto per i genovesi del Bitta Footgolf.

Questa la squadra completa del Footgolf Genova: Massimo Cabitza, Presidente, Alessandro Lo Verde, vice Presidente e Capitano della squadra, consiglieri giocatori: David Illuminati, Christian Guida, Andrea Costa, Danilo Quaranta e Luigino Puppo. Pierluigi Meringolo segretario generale e tesoriere, Stefano Puppo Direttore Sportivo. La squadra è composta anche da Roberto Morosini, Danilo Artuso, Franco Avena, Sharon Barrale, Stefano Beltrami, Francesco Bilardo, Alessandro Cecchini, Davide Colantoni, Davide Cucciniello, Luca D’Aveni, Fabio Degani, Sacha Fedri, Franco Fontana, Matteo Fregara, Antonino Gambino, Iona Ilinca , Carlo Girani, Matteo Bova, Massimo Larosa, Francesco Lorusso, Andrea Lorusso, Nicola Magnani, Alessio Mazzotta, Graziano Melis, Emilio Nucci, Karim Pavan, Francesco Pavan, Michele Pellegatta, Paolo Pioli, Roberto Poletto, Claudio Schiavi e Luca Trevisan.