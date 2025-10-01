Foggia: avviati lavori per la piattaforma logistica di Incoronata

La piattaforma logistica rappresenta un’eccellenza della provincia di Foggia e costituisce altresì l’innesco ed al contempo il nodo di svolta di un processo virtuoso in grado di cambiare l’economia del territorio.

E’ quanto ha dichiarato il Vice Presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, concludendo l’incontro tenutosi ieri presso il Terminal Lotras nella Zona Asi di Foggia Incoronata dove, alla vigilia dell’avvio dei lavori, è stato presentato alle istituzioni, alle categorie produttive, ai sindacati ed alla stampa il progetto dell’importante infrastruttura in grado di determinare, attraverso lo sviluppo del trasporto merci e dell’intermodalità, il rafforzamento delle aree industriali e retroportuali.

L’incontro è stato aperto dal saluto istituzionale della Sindaca di Foggia, Maria Aida Tatiana Episcopo, cui hanno fatto seguito gli interventi di Agostino De Paolis, Presidente del Consorzio Asi di Foggia, Armando de Girolamo, Vice Presidente Lotras Fhp Group, Giuseppe Catalano, Capo di Gabinetto della Regione Puglia, Paolo Cornetto Amministratore Delegato di Fhp Group. Un investimento di circa 40 milioni di euro, frutto della visione strategica della famiglia di Armando de Girolamo e sostenuto nel tempo da una sinergia istituzionale più unica che rara, guidata dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha espresso un approccio in grado di unire innovazione, sviluppo sostenibile e coesione territoriale, contribuendo altresì a generare nuove opportunità economiche e sociali nella regione.

L’intervento prevede un sostanziale potenziamento dell’attuale scalo intermodale, che raggiungerà un’estensione di circa 21 ettari, oltre il doppio di quella attuale. Tale ampliamento consentirà un incremento del 25% della produttività del trasporto ferroviario merci ed un aumento di oltre un terzo della capacità operativa complessiva della struttura. Tra le principali innovazioni infrastrutturali è previsto anche il passaggio dagli attuali 9 binari, per complessivi 4.010 metri lineari, a 12 binari, per una lunghezza totale di 5.340 metri lineari, alcuni dei quali raggiungeranno gli 850 metri, in linea con gli standard europei per la circolazione dei convogli merci, garantendo una maggiore efficienza nei flussi di traffico intermodale. L’intervento genererà un indotto, in termini occupazionali, stimato in almeno 100 nuove unità lavorative, con contestuale sviluppo delle attività di manutenzione ferroviaria e di stoccaggio.

L’obiettivo precipuo dell’intervento è promuovere lo sviluppo del trasporto merci combinato ferro-gomma-mare, attraverso il potenziamento coordinato delle infrastrutture e delle attrezzature portuali e interportuali di rilievo regionale.

L’intervento sarà ulteriormente valorizzato da azioni sinergiche poste in essere dal Consorzio Asi di Foggia, quali il ripristino del raccordo ferroviario Frattarolo – Agglomerato ASI Manfredonia-Monte Sant’Angelo / Porto Alti Fondali, della lunghezza di 12 km, con riorganizzazione del fascio binari carico/scarico merci in porto, nonché l’adeguamento dell’impianto della stazione di Frattarolo, in agro di Manfredonia, per l’arrivo e la partenza dei treni merci collegati con il raccordo e l’infrastruttura ferroviaria nazionale.

La piattaforma logistica di Foggia-Incoronata rappresenta dunque una risposta concreta allo sviluppo dell’intermodalità, fondata su criteri di efficienza operativa, sicurezza dei flussi e sostenibilità ambientale. Saranno resi disponibili servizi primari e di supporto dedicati agli operatori della filiera logistica, con il conseguente innalzamento degli standard qualitativi e della competitività complessiva del sistema.

Determinante per tale obiettivo il contributo di Fhp Group, nato dall’integrazione tra Fhp F2i Holding Portuale e Cfi Compagnia Ferroviaria Italiana, con la sua controllata Lotras ed il sostegno di F2i SGR, principale gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali. Fhp Group rappresenta il primo player italiano di servizi logistici integrati capace di garantire continuità operativa ed un unico interlocutore: un modello di “polo integrato” che unisce la gestione dei terminal portuali con la rete ferroviaria, per offrire un servizio unico dalla banchina al binario. Un network Italiano per la competitività dell’industria nazionale, grazie alla gestione di otto concessioni portuali nelle aree del Tirreno e dell’Alto Adriatico (Carrara, Livorno, Monfalcone, Venezia, Marghera, Chioggia) e di 4 terminal intermodali (Fiorenzuola d’Arda, Foggia-Incoronata, Piedimonte San Germano, Villa Selva), infrastrutture importanti al servizio delle quali operano attualmente 394 mezzi di sollevamento, 57 locomotori e 1.240 carri.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.