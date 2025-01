Focus Cultura, l’attrice Alice Arcuri e la Banda del Liceo Pertini: Telenord alle 19.45

In questa puntata il salotto di Focus Cultura ospita l'attrice Alice Arcuri: genovese, nata nel 1984, si avvicina al teatro all’età di 16 anni, dopo aver lasciato la carriera nella scherma agonistica. Si laurea in Lettere moderne, con indirizzo in Storia del Teatro, presso l’Università di Genova e nel 2003 entra alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, dove si diploma nel 2006. Nello stesso anno vince il Premio Hystrio come miglior attrice esordiente. Da allora inizia una carriera che la vede impegnata sia in teatro, in televisione e al cinema...

Il concerto - La Banda del Liceo Pertini al Teatro della Gioventú diretta dal maestro Francesco Mascardi.

L’associazione - ArteA4 é l’idea di 4 ex compagne di classe che organizzano percorsi didattici d’arte per adulti e bambini nel laboratorio di via della Maddalena.

L’evento - Mercoledì Scienza all’Acquario di Genova com “Vagabondo della verticale”: le imprese alpinistiche di Marcello Sanguineti professore all’universitá di Genova e istruttore nazionale di alpinismo.

Il consiglio della settimana - Al teatro Modena “Il Malloppo” di Joe Orton con Marina Massironi: sold out da settimane per il debutto del 31 gennaio.

Il Cartellone - Teatro, concerti e mostre: una selezione di appuntamenti da non perdere.

