Flotilla denuncia attacchi, mobilitazione a UniGe

Un attacco nelle acque internazionali a sud di Creta è stato denunciato dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla, una spedizione umanitaria diretta a Gaza. Nella notte, secondo gli organizzatori le imbarcazioni sono state bersaglio di un’aggressione coordinata con bombe sonore, droni, spray urticanti e sostanze non identificate. Uno degli attacchi ha colpito un’imbarcazione danneggiando gravemente lo strallo di prua, ma fortunatamente non si registrano feriti tra i partecipanti.

"Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è a bordo", ha dichiarato Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione, che ha sottolineato la gravità dell’accaduto, aggiungendo che è già stata allertata la Farnesina.

La notizia ha sollevato forte indignazione anche in Italia. Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete degli Studenti Medi, ha definito l’attacco "inammissibile", annunciando una mobilitazione nelle scuole e nelle piazze. Anche all'Università di Genova si prepara una mobilitazione. “Continueremo a chiedere che nelle scuole si parli del genocidio del popolo palestinese – ha dichiarato Verdecchia – e che le istituzioni italiane prendano una posizione chiara: interrompano ogni accordo militare con Israele e riconoscano lo Stato di Palestina”.

Salis e Montanari a spettacolo coro palestinese - Intanto questa sera, alle 18.30, al Teatro Gustavo Modena di Sampierdarena, la sindaca di Genova Silvia Salis, e l'assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, parteciperanno al concerto del coro Amwaj ("Onde"), composto da giovani studentesse e studenti palestinesi di Betlemme ed Hebron.

