Flachi e Cagni in volo sui cieli di Genova

di Redazione

L'ex allenatore, già in possesso del patentino, ha fatto fare il "battesimo del volo" all'ex attaccante di Sampdoria e Fiorentina

Gigi Cagni e Francesco Flachi in volo sui cieli di Genova. Ospiti dell'AeroClub per un volo panoramico sopra la città i due hanno passato qualche ore divertendosi insieme. L'ex allenatore, già in possesso del patentito, ha fatto fare il "battesimo del volo" all'ex attaccante di Sampdoria e Fiorentina.

Così l'aeroclub di Genova sul proprio profilo Instagram. "Oggi abbiamo avuto l’onore di ospitare due figure molto legate alla nostra città: il calciatore Francesco Flachi e l’ex allenatore e calciatore Gigi Cagni, pilota privato brevettato all’Aeroclub di Genova. ?????? ✈️ Per Francesco è stata la prima volta, la bellezza di Genova dall'alto lo ha lasciato senza fiato. Grazie a Gigi Cagni per averlo portato al club".