Fiorentina-Sampdoria 1-0, Barak elimina i blucerchiati dalla Coppa Italia

Gli ottavi di Coppa Italia non sorridono alla Sampdoria, che perdono 1-0 a Firenze a causa del guizzo di Barak nel primo tempo.

Partita generosa da parte dei blucerchiati, che però non si rendono praticamente mai pericolosi dalle parti di Gollini. Dejan Stankovic opta per un 4-2-3-1, con Paoletti e Rincon in mediana e il trio Djuricic-Verre-Sabiri a supporto di Montevago. Dietro torna titolare Omar Colley, con la fascia di capitano, in porta spazio a Contini.

Fin dai primi minuti è la Viola a tenere il pallino del gioco, seppur senza impensierire l'estremo difensore ospite. Scocca il 25' quando i gigliati mettono la freccia: Barak risolve una mischia girando molto bene col mancino. Passano 9' ed è Kouamè ad andare a centimetri dal raddoppio, allargando troppo la mira sul colpo di testa. L'appuntamento è solo rimandato: al 37' Jovic scavalca Contini in uscita con un bel pallonetto. la posizione di partenza del serbo è tuttavia irregolare e l'arbitro annulla. Lo stesso numero 7 Viola si dovora il gol del 2-0 al 46', sparando incredibilmente a lato da due passi.

In apertura di ripresa Contini dice di no a Kouamè, mentre dall'altro lato il neo entrato Lammers prova a mettere in difficoltà i difensori di casa. La gara scorre via senza particolari sussulti, con una Fiorentina in costante controllo e una Samp che prova a giocare in contropiede. Al 93' Jeison Murillo si becca il rosso per un'entrataccia su Nico Gonzalez, con il sig. Paterna che estrae il secondo giallo. I cinque minuti di recupero non regalano ulteriori emozioni: blucerchiati fuori dalla Coppa Italia.