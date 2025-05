Finta dottoressa a processo a Imperia, disposta la perizia psichiatrica

Nuovo passaggio giudiziario per Enrica Massone, imputata a Imperia con accuse di falsificazione di documenti, esercizio abusivo della professione medica e truffa. Il giudice ha accolto la richiesta di una perizia psichiatrica per valutare le condizioni mentali della donna, mentre in aula ha deposto il medico che, a suo tempo, aveva avviato la collaborazione con lei.

Accertamenti – Il tribunale ha stabilito che la Massone dovrà essere sottoposta a una perizia per chiarire se fosse capace di intendere e di volere all’epoca dei fatti, se sia idonea a sostenere il processo e se rappresenti un pericolo per la collettività. L’esame sarà condotto dai dottori Gabriele Rocca e Francesca Santi, affiancati dai consulenti della difesa Nicole D’Alonzi, neuropsicologa e psicoterapeuta. Il termine per la conclusione dell’accertamento è fissato in 60 giorni, con esame collegiale previsto per l’8 ottobre alle ore 10.

Testimonianza – Nel corso dell’udienza è stato ascoltato Sebastiano Petracca, medico anestesista e rappresentante legale di Igea Salute Srl, una delle società per le quali Massone aveva lavorato. “La signora si è presentata come medico e ha lavorato per una mia società”, ha dichiarato. Petracca ha spiegato che l’assunzione risaliva a un periodo in cui c’era urgenza di reperire personale, in particolare per i turni notturni.

Collaborazione – Il nome dell’imputata gli era stato indicato da altri operatori sanitari, e la stessa stava già operando nel reparto di Medicina dell’ospedale di Bordighera per conto della società Cura Medica. La sua assunzione, secondo quanto riferito, è avvenuta con regolare contratto, senza che vi fossero all’epoca dubbi sulla sua abilitazione.

Prossimi sviluppi – L’udienza si è conclusa con il congedo del testimone e la fissazione della prossima data processuale. L’8 ottobre sarà ascoltata l’imputata e saranno analizzate le conclusioni del collegio peritale.

