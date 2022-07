Fincantieri, i primi 60 giorni di Folgiero e Graziano

di Edoardo Cozza

Il nuovo ad e il nuovo presidente sottolineano come "il prodotto Fincantieri è conosciuto in tutto il mondo". L'importanza dell'alleanza col Qatar

Due mesi da amministratore delegato di Fincantieri per Pierroberto Folgiero sono stati "due mesi di conoscenza di una realtà intrecciata con industria, navalmeccanica, maestranze italiana, competenza tecnologica. Il business militare crescerà molto, il prodotto Fincantieri è conosciuto e stimato in tutto il mondo". Folgiero lo ha detto intervenendo nello stabilimento Fincantieri del Muggiano alla consegna di un pattugliatore alla Marina del Qatar.

"Il Qatar è stata forse la prima grande occasione per far conoscere il nostro prodotto in giro per il mondo. Speriamo sia il primo di una lunga serie". Il rapporto con questo Paese è "strategico per l'Italia. Una bellissima storia che spinge la visione della difesa di Fincantieri che sarà uno dei due motori fondamentali nel nuovo ciclo industriale. Il secondo motore è la cantieristica, ieri abbiamo annunciato un contratto importante anche dal punto di vista dei carburanti e della transizione energetica. Con l'obiettivo di essere più coraggiosi sul digitale e sul verde che sono le vere direttrici per essere leader".

Per il presidente del Cda Fincantieri il generale Claudio Graziano, quello di oggi è "un evento importante che certifica la solida amicizia tra Italia e Qatar. Il rapporto costruito ci ha permesso di offrire unità altamente tecnologiche alla Marina del Qatar, una collaborazione industriale che si concretizza in un periodo storico di rinnovate minacce alla sicurezza globale".

La cerimonia si è svolta nella sede del Muggiano alla Spezia. "Dopo l'emergenza Covid 19 viviamo la crisi ucraina e sono tante le situazioni nel mondo che cambiano la dimensione geopolitica internazionale". La realizzazione del pattugliatore Opv fa scaturire "un forte orgoglio patriottico, una unità da combattimento che rappresenta il miglior made in Italy. L'80 per cento della produzione di Fincantieri viene realizzata entro i confini nazionali".