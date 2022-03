Fiamme in un appartamento a Recco, muoiono tre cuccioli di cane

di Redazione

L'incendio ha interessato un'abitazione di due piani in località Verzemma

Intervento dei vigili del fuoco di Rapallo per un incendio divampato all'interno di un appartamento a Recco, in località Verzemma. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 19 marzo ndr, e le fiamme hanno coinvolto un'abitazione di due piani. All'arrivo dei vdf l'intero piano superiore è stato interessato dal fuoco.

Durante lo spegnimento sono stati trovati tre cuccioli di cagnolini privi di vita. In appoggio da Genova sono giunte una squadra, l'autobotte per la riserva idrica e il carro con le bombole d'aria. A fiamme spente sono stati riscontrati ingenti danni. Ancora in corso le indagini per capire quanto accaduto.