Genova, incendio in una stalla in salita Sciallero, un ferito

di Redazione

Un incendio è divampato la scorsa notte in una stalla sulle alture di Genova, in salita Sciallero a Pra'.

Nel rogo sono morti un cavallo e due asini e una persona è rimasta lievemente ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, oltre al 118. Non si esclude l'ipotesi dolosa: la persona ferita potrebbe avere appiccato le fiamme. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti. Indagini sono in corso per chiarire quanto successo.