Genova, incendio in un appartamento in via Orsini: giovane salvato dai vigili del fuoco

di Marco Innocenti

A scatenare le fiamme, un corto circuito nel salotto dell'abitazione

Se l'è cavata con un bello spavento e qualche danno al suo appartamento, il giovane che nella notte è stato salvato dai vigili del fuoco durante un incendio divampato nel salotto della sua abitazione, al quarto piano di un palazzo di via Orsini nel quartiere genovese di Albaro. Il giovane, alla vista delle fiamme sprigionatesi probabilmente per un corto circuito elettrico, ha dato all'allarme ed ha aperto le finestre dell'appartamento per far uscire il fumo, in attesa dei pompieri.

Al loro arrivo, i vigili del fuoco lo hanno trovato alla finestra, intento a richiamare la loro attenzione. Sono quindi saliti al piano e, guidando il giovane che era in stato di agitazione, lo hanno aiutato ad uscire dall'appartamento e sono entrati per domare le fiamme.