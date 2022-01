Spezia, incendio in un cortile: abitanti evacuati nella notte

di Marco Innocenti

A fuoco alcuni scatoloni accatastati per strada. Dopo un paio d'ore i vigili del fuoco hanno dato il via libera e i residenti sono potuti tornare alle loro case

Qualche ora di spavento ma, per fortuna, niente di più per alcune famiglie di via Balilla alla Spezia. Nella notte, dal cortile di fronte alle loro abitazioni di proprietà della IACP, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto alcuni scatoloni accatastati per strada.

L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare rapidamente le fiamme ma, per precauzione, le famiglie sono state comunque evacuate dai rispettivi appartamenti, dove sono potute rientrare solo alla fine dell'intervento di spegnimento e bonifica della zona, un paio d'ore dopo.