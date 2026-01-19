FFS: via libera al grande progetto multi-binario Zurigo-Winterthur

La tratta tra Zurigo e Winterthur è una delle più trafficate della Svizzera e rappresenta un collo di bottiglia per il traffico ferroviario. Con il progetto multibinario Zurigo-Winterthur, le FFS, su incarico della Confederazione, ampliano la linea a quattro binari.

I piani includono un nuovo doppio binario attraverso la galleria del Brüttener, l’ampliamento delle stazioni di Dietlikon, Bassersdorf, Wallisellen e Winterthur Töss, nonché altri interventi edilizi sull’infrastruttura ferroviaria tra Zurigo e Winterthur.

I binari multipli aumentano la capacità dei treni a lunga percorrenza e suburbani.

In futuro, tra Zurigo e Winterthur potranno circolare più treni a lunga percorrenza. Il progetto rappresenta anche il primo elemento chiave per l’ampliamento dell’offerta sulla S-Bahn di Zurigo. Insieme all’ampliamento della stazione di Zurigo Stadelhofen e ad altre misure, sarà possibile raggiungere l’urgente aumento di capacità della S-Bahn di Zurigo. L’obiettivo è un intervallo di 15 minuti come nuovo servizio standard sulla rete centrale.

Il grande progetto è stato presentato al pubblico nell’estate del 2023. Il processo di approvazione ha ora compiuto un passo decisivo: il Tribunale amministrativo federale ha respinto i ricorsi pendenti contro l’approvazione del piano per il progetto di costruzione a più binari Zurigo-Winterthur. Ciò significa il via libera al più grande progetto di ampliamento delle FFS.

I primi lavori preparatori inizieranno all’inizio del 2026.

Le FFS definiranno ora il programma di costruzione e informeranno i residenti interessati dai lavori. Il periodo di costruzione durerà circa dieci anni. I lavori preliminari per l’allestimento dei cantieri inizieranno all’inizio del 2026. Questi lavori riguarderanno la gestione del suolo e della vegetazione, nonché lavori sull’infrastruttura ferroviaria.

I lavori di potenziamento previsti tra Zurigo e Winterthur costeranno circa 3,3 miliardi di franchi svizzeri (precisione dei costi +/- 10%). Il progetto è finanziato dal Fondo per le infrastrutture ferroviarie della Confederazione, al quale contribuiscono anche la Confederazione e i Cantoni. Si prevede che il servizio sarà operativo a partire dalla metà degli anni ’30.

