"FestivArt", il cuore del Casinò batte per una mostra sulla musica

Inaugurata nelle eleganti sale del Casinò, “FestivArt” è molto più di una semplice mostra: è un viaggio collettivo dentro l’anima del Festival di Sanremo, tra colori, ritratti e memoria storica. L’esposizione, diffusa in diversi spazi della città, trova proprio al Casinò uno dei suoi luoghi simbolo, riaffermando il legame profondo tra arte, musica e tradizione.

L’inaugurazione ha registrato un grande affollamento, tra stampa, curiosi e appassionati. A raccontare il senso dell’iniziativa è stata Sonia Balestra, consigliera di amministrazione del Casinò, che ha sottolineato come l’istituzione sia orgogliosa di ospitare una parte di questo progetto artistico collettivo promosso dal collettivo “FabbricchiAmOrizzonti”. L’obiettivo è ambizioso: riattivare e valorizzare la Pigna, il quartiere storico di Sanremo, creando connessioni con il resto della città attraverso l’arte.

La mostra al Casinò è allestita nella sala dedicata all’architetto francese Eugène Ferret, progettista dello storico edificio. Un luogo che ricorda come il Casinò non sia solo sale da gioco e tavoli verdi, ma anche teatro, cultura, spettacolo e vocazione artistica.

Non è casuale che l’esposizione sia stata organizzata in concomitanza con il Festival. Proprio nelle sale del Casinò, infatti, nacque nel 1951 la prima edizione della kermesse canora. Un legame storico che quest’anno si rinnova anche con il ritorno del Dopofestival nel teatro della struttura.

“FestivArt” sarà visitabile fino al 1° marzo e propone, oltre alle opere contemporanee ispirate alla musica, manifesti storici provenienti dall’archivio del Casinò e preziosi oggetti della collezione privata di Marco Tanova. Tra i pezzi più ammirati, il premio del 2013 vinto da Marco Mengoni, oggi esposto grazie alla disponibilità del collezionista.

Musica e arte si fondono così in un connubio naturale: le note diventano pennellate, le emozioni si trasformano in colore. E mentre Sanremo esplode di luci, curiosità e fermento creativo, il Casinò si conferma anche casa della cultura e custode della storia del Festival.

