Festival Sanremo, sul maxischermo di Palazzo della Regione le frasi dei cantanti dedicate alla Liguria

Tutti innamorati della Liguria, da Loredana Bertè ai Gemelli Diversi. In occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, per tutte le serate della kermesse, il maxischermo allestito sul Palazzo della Regione in piazza De Ferrari si illumina con le frasi dedicate alla Liguria dagli artisti che in questi anni si sono esibiti nel nostro territorio.

“La Liguria è sempre stata una finestra romantica di qualcosa che non potevo trovare nella mia città”, dice Dargen D’Amico, “Noi qui siamo in una seconda casa, è come una terra gemella” è la dichiarazione dei The Kolors, “La Liguria per me è scrittura, creatività e ispirazione”, confida il genovese Alfa: tutte parole che sono una dichiarazione di stima e affetto per la Liguria e per il pubblico ligure. E, nel pieno della kermesse musicale più importante d’Italia non poteva mancare l’omaggio alla Città dei Fiori del conduttore del Festival, Amadeus: “Sono affezionato alla città di Sanremo perché mi ha sempre accolto come un suo abitante”.





Queste le frasi:

Tedua: “Quando scrivo a Genova vengono fuori rime più artigianali, come se avessero un’anima fatta in casa”

Bresh: “E quando ti vedo, mi fai innamorare”

Dargen D’Amico: “La Liguria è sempre stata una finestra romantica di qualcosa che non potevo trovare nella mia città”

The Kolors: “Noi qui siamo in una seconda casa, è come una terra gemella”

Alfa: “La Liguria per me è scrittura, creatività e ispirazione”

Giorgia: “Alla nostra meravigliosa Liguria il mio abbraccio più affettuoso!”

Gemelli Diversi: “La Liguria è meravigliosa, we love Liguria”

Amadeus: “Sono affezionato alla città di Sanremo perché mi ha sempre accolto come un suo abitante”

Loredana Bertè: “Siete il pubblico dei sogni!”